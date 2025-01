De Clercq heeft plan klaar om Van der Poel te pakken: En dit is onze kopman op het WK veldrijden

Op 2 februari wordt in Liévin het WK veldrijden gereden. Mathieu van der Poel is met voorsprong de topfavoriet om zichzelf als wereldkampioen op te volgen.

Mathieu van der Poel wil in Liévin zijn wereldtitel verlengen. Aan Belgische zijde lijkt Thibau Nys met de Europese en Belgische titel op zak de grootste kanshebber op eremetaal.

“Ik denk dat hij de voorbije weken zijn uitstekende vorm heeft teruggevonden”, vertelt De Clercq over Thibau Nys bij Sporza. “De manier waarop hij gisteren wegsprong, getuigt van grote klasse.”

Nys is dan ook een logische kopman, al voegt de bondscoach er wel iets aan toe. “Als we kijken naar de voorbije weken, heeft hij op indrukwekkende wijze gedomineerd. Hij is dus zeker een kopman voor het WK. Maar voorlopig is er van hiërarchie geen sprake.

Het plan is als volgt. “We proberen met zo veel mogelijk renners de finale te halen en dan bespreken we wel wat de mogelijkheden zijn.”

Al moet je dan wel nog altijd voorbij Van der Poel geraken. “Het is een rondje voor renners met veel inhoud”, iets wat de Nederlander graag heeft. “Hij is dus dé uitgesproken man. Maar wij gaan hem met 9 het leven zuur maken.”