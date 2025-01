Patrick Lefevere legt eindelijk uit waarom hij al tijdens de ploegvoorstelling in Calpe vertrok

Patrick Lefevere is sinds 1 januari geen CEO meer van Soudal-QuickStep. Toch was hij nog van de partij op de ploegvoorstelling in Calpe.

Soudal-QuickStep stelde een tijdje terug in het Spaanse Calpe zijn renners en ambities voor het nieuwe wielerjaar voor. Dat gebeurde voor het eerst zonder Patrick Lefevere als CEO. Op 1 januari legde hij die taak neer. Jurgen Foré neemt nu de honneurs waar. Lefevere werd in Calpe in de bloemetjes gezet door de ploeg. Hij kreeg ook een fiets cadeau als afscheidsgeschenk. Maar opvallend was dat hij nadat hij in de bloemetjes werd gezet meteen de zaal verliet. Dat hadden veel mensen helemaal niet verwacht van Lefevere. Een grote verandering bij de ploeg moet volgens hem voor duidelijkheid zorgen. “Dat is een van de redenen waarom ik snel ben vertrokken op de teampresentatie in Calpe. Principieel”, klinkt het bij Lefevere in Het Laatste Nieuws. “Jurgen heeft tien maanden aan de teambus gestaan zonder dat iemand hem iets vroeg. Nu hij de nieuwe baas is, wilde ik niet wéér alle vragen naar me toezuigen. Dat zou niet correct zijn. En ik heb er geen zin meer in.”