Sven Nys trekt harde conclusie over Wout van Aert: "Hij is geen crosser meer"

Geen derde zege van het seizoen voor Wout van Aert in Benidorm, hij werd vierde. Al is dat volgens Sven Nys niet onlogisch.

In Benidorm pakte Thibau Nys zijn vijfde zege van het seizoen, na onder meer het EK en het BK. Met een verschroeiende versnelling bergop deed hij iedereen kraken, ook Wout van Aert had geen antwoord in huis.

En zo won Thibau Nys voor het eerst een cross terwijl Wout van Aert aan de start stond. Al relativeert vader Sven Nys dat wel. "Wout is eigenlijk geen crosser meer. Hij is heel beperkt in zijn programma en doet alles heel specifiek", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Vooral in razendsnelle wedstrijden zoals in Benidorm zal Van Aert het volgens Nys altijd moeilijker hebben ten opzichte van de specifieke crossers. Door zijn slechte start en het hoge tempo van Iserbyt en Nys had Van Aert ook extra lastig.

Van Aert kan nog altijd uitblinken

Toch zijn er ook parcoursen waar Van Aert altijd zal blijven uitblinken volgens Sven Nys. "Zet hem in Dendermonde en hij wint daar in vijf jaar nog." En dat deed Van Aert dit jaar op 5 januari ook met overmacht.

Vorig jaar eindigde Nys ook al voor Mathieu van der Poel in Benidorm door derde te worden. Van der Poel knalde toen in de slotronde tegen een verlichtingspaal. Winnen met de wereldkampioen aan de start lukte nog niet voor Thibau Nys.