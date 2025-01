WK veldrijden naar Benidorm? "Organisatie moet aan één ding iets doen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De cross in Benidorm zorgt voor veel gelukkige gezichten. Daar heeft vooral het mooie weer iets mee te maken.

Het leek precies één groot feest. Heel wat toeschouwers vonden hun weg naar de cross in Benidorm. Er werd zelfs gepicknickt langs het parcours.

Na al het slechte weer in ons land in de vorige crossen was dit ook voor de renners en de materiaalmensen een heel welgekomen cross.

Voor Bart Wellens mag Benidorm het WK in 2029 organiseren, ook al zijn heel wat mensen kritisch over het parcours van deze cross.

“Op deze omloop zouden we toch een heel spannend WK krijgen?”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Voor de renners zou het dan wel een heel nerveus WK worden. Maar als je de uitslag van vandaag ziet, komt iedereen wel op z’n plaats terecht, denk ik dan.”

Een prachtige koers, maar de organisatie moet wel één iets aanpassen: de oversteekplaatsen. “Waar wij stonden was het om de twee à drie minuten pure chaos. Er zouden misschien meer oversteekbruggen moeten komen”, besluit Wellens.