Thibau Nys heeft een opvallende mening over Mathieu van der Poel en nieuwe iconische strook in het veldrijden

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Thibau Nys. Hij denkt dat hij Mathieu van der Poel zou kunnen volgen op een zeer herkenbare strook in het veldrijden.

Voor één keertje hebben we het dan niet over één of andere schuine kant. Het oplopende stuk asfalt in Benidorm staat de jongste jaren op het netvlies van de veldritfan gebrand. Zeker sinds vorig jaar is het zelfs stilaan iconisch geworden: Mathieu van der Poel pakte op die plek uit met een verschroeiende demarrage die alle monden deed openvallen.

💬 "I didn't have the freshest legs."



- 🇳🇱 Mathieu van der Poel, Benidorm 2024.pic.twitter.com/n5Edq4Ty8D — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 21, 2024

Ook dit jaar speelde die strook weer een bepalende rol in de cross in Benidorm. Wout van Aert reed daar in de voorlaatste ronde in één ruk naar koplopers Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Thibau Nys volgde wel probleemloos in het zog van Van Aert en hield zo zijn kansen gaaf op de overwinning. Nys maakte het af in de slotronde.

Nys gelooft in capaciteiten op hellingen

Onder meer bij In De Leiderstrui blikt Nys terug op dat speciale stukje van het parcours in Benidorm. "Of ik Van der Poel had kunnen volgen op die asfaltklim? In theorie, als ik het ergens zou moeten kunnen, zou het op zo'n helling zijn", denkt Thibau Nys. Zijn redenering komt niet uit de lucht gevallen, want hij is zelf juist één van de specialisten op oplopende aankomsten.

"Maar hij is van zo'n andere klasse, dat hij dat ronde na ronde kan doen en het tempo daarna scherper kan houden", beseft Nys ook wel. "Op de helling zelf had ik hem wellicht kunnen volgen, maar hoe ik er dan de rest van de ronde bij zou hangen?" Mogelijk zou de opeenstapeling van de inspanningen hem dan toch te veel worden.

Thibau Nys geen WK-favoriet

In elk geval verkeert Thibau Nys in blakende vorm, maar hij bombardeert zichzelf niet tot een medefavoriet op het WK veldrijden "Ik? Nee, nee. Helemaal niet."