Bijna alleen op wereldtitel Van der Poel mikken: Nederland neemt door huidige toestand drastische beslissing voor WK

In Nederland hebben ze een opvallende en vrij drastische beslissing genomen. Mathieu van der Poel wordt weer de troefkaart op het WK, maar naast de profs zou Oranje in geen enkele categorie meedoen.

Het WK wegwielrennen in Rwanda zorgt voor de nodige commotie. Ten eerste kosten alle logistieke regelingen heel wat geld en bovendien is het een WK met heel wat hoogtemeters, waardoor veel type renners bij voorbaat kansloos zijn. Dat zette Denemarken er al toe aan om geen junioren en beloften mee te nemen naar het WK wegwielrennen.

Dat was een opvallende beslissing, want de Denen hebben meestal in de jeugdcategorieën wel wat in de pap te brokken. Nederland volgt nu hetzelfde voorbeeld. De KNWU heeft een persbericht de wereld ingestuurd om aan te kondigen dat het voorlopig eveneens van plan is om de beloften en de junioren thuis te laten. Er zouden dus geen Nederlandse jongeren te bewonderen zijn op het WK.

Geen Nederlandse beloften in 2025

De beloften zullen in 2025 zelfs hun land helemaal niet vertegenwoordigen, los van het WK in Rwanda. "Ingegeven door budgettaire factoren en strenge investeringseisen hebben we alle factoren zorgvuldig afgewogen om tot een keuze te komen. De wijze waarop het wielerlandschap bij de U23, met name bij de mannen, is georganiseerd vormen een belangrijke factor in de besluitvorming."

Daarmee doelt de Nederlandse wielerbond op de opleidingsteams die gekoppeld zijn aan de WorldTour-ploegen. Met junioren kan vaak wel nog buiten het WorldTour-traject gewerkt worden. "Je wil dat deze cruciale fase van de opleiding van wielertalenten gewaarborgd blijft. We bieden een ontzettend mooi programma", zegt programmamanager talentontwikkeling Martin Truijens.

Oranje moet het hebben van Van der Poel op WK

Nederland zal het op het WK in Rwanda dus vooral moeten hebben van Van der Poel en de verschillende sterke rensters in het vrouwenpeloton.