Meteen Red Bull vs Visma-Lease a Bike in eerste koers van het jaar, Belg van Alpecin-Deceuninck laat zich ook opmerken

De eerste wegkoers van het jaar is een feit. Meteen liet een Belg zich opmerken en konden Red Bull en Visma-Lease a Bike, twee van de grootste ploegen in het profpeloton, vechten om de overwinning.

Als we het hebben over de eerste koers van het jaar, dan hebben we het over de eerste wedstrijd in de WorldTour. De Tour Down Under is immers van start gegaan. Eerder reden de vrouwen reeds hun versie van deze rittenkoers, nu was het aan de mannen. Zij begonnen eraan met een etappe van Prospect naar Gumeracha van 150 kilometer.

De etappe mondde zoals verwacht uit in een massasprint. Een Arne Marit van Intermarché-Wanty had misschien gehoopt om wat dichter te kunnen eindigen. Er waren nog wel andere sprinters die met datzelfde gevoel achterbleven. Een andere Belg viel wel op in positieve zin: Simon Dehairs van Alpecin-Deceuninck kon zich zoals zichtbaar op de foto op de eerste rijen nestelen in de spurt.

Belg Simon Dehairs zesde

Dehairs kwam uiteindelijk als zesde over de streep en werd zo de eerste landgenoot. Het gevecht om de overwinning ging vooral tussen Sam Welsford van Red Bull-BORA-hansgrohe en de jonge Matthew Brennan van Visma-Lease a Bike. De logica werd gerespecteerd: Welsford was de snelste en kon het Australische volk laten vieren.

Welsford en Brennan waren enkele dagen geleden ook bij de snelsten in de Villawood Men's Classic, het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under. Welsford kon die dag ook de handen in de lucht steken, Brennan was toen derde. Drie dagen later waren zij dus opnieuw twee van de hoofdrolspelers. Dat is vooral opvallend in het geval van de amper 19-jarige Brennan.

Jongeling van Visma-Lease a Bike valt op

De jonge Brit hield nog net zijn landgenoot Matthew Walls af, die sloot de top drie af in de eerste rit in de Tour Down Under. Welsford is uiteraard de eerste leider.