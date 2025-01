Niels Albert duidelijk over wat juist wel of niet mysterieus is aan Van der Poel: "Hij zal willen genieten hebben met Roxanne"

Niels Albert staat stil bij enkele bijzondere zaken rond Mathieu van der Poel. Er heerst een mysterie rond hem, maar tegelijkertijd zijn er ook geen twijfels. Zijn vriendin Roxanne zal er wel voor zorgen dat Mathieu in opperbeste stemming terugkeert naar het veld.

Het mysterieuze is dat we al eventjes niet meer precies weten hoe het met Van der Poel gaat. "Hoe het hem sinds zijn laatste wedstrijd op 29 december in Besançon is vergaan blijft voor veel mensen een mysterie. Ook voor mij. Feit is dat Mathieu niet iemand is die komedie speelt en er altijd 100% voor gaat. Hij moet effectief last hebben gehad van die geraakte ribben, zoniet had hij zeker gecrost", concludeert Niels Albert bij HLN.

Een terugkeer afgelopen zondag had praktisch gezien perfect gekund. "Je kan je afvragen waarom hij zichzelf al niet een keer op de testbank legde in Benidorm, op een steenworp van waar hij woont", weet ook Niels Albert. "Maar die cross heeft, voor een goed begrip, nooit op zijn programma gestaan." Benidorm overslaan is één van de beslissingen die werd genomen in functie van het wegseizoen.

Van der Poel vierde nog maar pas verjaardag

"En... hij werd zondag dertig", haalt Albert aan. "Ik kan me voorstellen dat hij samen met Roxanne tenvolle zal willen genieten hebben van zijn verjaardag." Over de afgelopen weken is er dus onzekerheid. Die is er veel minder wanneer we de blik richten op het volgende crossweekend, met de wedstrijden van Maasmechelen en Hoogerheide op het programma.

"Reken maar dat hij er komend weekend opnieuw zal staan. Mathieu is al-tijd klaar als hij koerst of crost, ook al is het in dit geval misschien maar op 90%. Om een groot klassiek Monument te winnen zou het allicht niet volstaan. Wel voor een dubbeltje Maasmechelen-Hoogerheide. En een laatste vertrouwensboost riching Liévin", verwijst Albert naar het WK.

Hoge verwachtingen voor Van der Poel

Kortom: de verwachting is dat Mathieu van der Poel dit weekend nog eens de puntjes op de i zet, of hij fysiek nu top is of niet.