Veldritfans kunnen zucht van opluchting slaken: we krijgen wel degelijk een tweede duel tussen Van Aert en Van der Poel

Het is nu echt helemaal zeker: we krijgen voor de tweede keer een duel tussen Van Aert en Van der Poel tijdens dit veldritseizoen. Het zal meteen ook de laatste keer zijn dat ze in het begin van 2025 tegen elkaar crossen.

Elke winter weer is het uitkijken naar de dagen waarop Wout van Aert en Mathieu van der Poel het tegen elkaar opnemen. Deze winter was het dan wel vaak van een kale reis terugkomen: enkel in Loenhout kwamen ze samen aan de start. Het was voor Van Aert zelfs zijn eerste veldrit van het seizoen. Hij werd vierde, Van der Poel won.

Van een echt duel kon er dus niet gesproken worden. Wie weet komt dat er wel in Maasmechelen. Van Aert en Van der Poel hadden de Wereldbekermanche van komende zaterdag allebei op het programma gezet. In Maasmechelen was de verwachting dus dat ze hen mochten verwelkomen, maar het was nog wachten op de officiële bevestiging.

Van Aert bij selectie voor Maasmechelen

Nederlands bondscoach Gerben De Knegt bevestigde al dat Van der Poel zaterdag zijn terugkeer maakt in het veld. Ook de Belgische bond heeft nu de selecties voor de cross in Maasmechelen bekendgemaakt. Bij de geselecteerden voor de heren elite hoort ook ene Wout van Aert. Het wordt dus effectief Wout tegen Mathieu zaterdag.

Uiteraard zullen ook heel wat andere Belgische crossers van de partij zijn. Bondscoach Angelo De Clercq selecteert naast Van Aert ook Jens Adams, Toon Aerts, Sil De Brauwere, Anton Ferdinande, Eli Iserbyt, Jente Michels, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Victor Van De Putte, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure.

Cant en Norbert Riberolle starten bij de dames

Bij de vrouwen zijn Sanne Cant, Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle, Julie Brouwers en Alicia Franck de belangrijkste Belgische deelnemers.