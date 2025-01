Ex-renner heeft maar weinig hoop voor Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France winnen in 2025. Die ambitie staat in heel wat renners hun agenda, maar volgens ex-renner Paolo Bettini moeten ze er allemaal niet aan beginnen.

Jonas Vingegaard heeft vorige week duidelijk laten blijken dat de Tour de France zijn absolute hoofddoel is in 2025. Dat geldt ook voor Remco Evenepoel en naast hen zijn er nog heel wat renners die hopen te scoren in La Grande Boucle.

Ex-renner Paolo Bettini laat bij BiciSport weten dat ze die droom best laten varen en hun gedachten op iets anders moeten zetten, want er zijn nog veel andere dingen die te winnen zijn.

“Ik heb nooit gehouden van renners die tachtig procent van hun kalender in teken hebben staan van iets”, aldus Bettini. “Wielrennen is niet alleen de Tour de France.”

Naast Vingegaard en Evenepoel vallen ook nog namen als Richard Carapaz, Enric Mas, Nairo Quintana, Primoz Roglic en Ben O'Connor, maar voor Bettini staat er geen maat op Tadej Pogacar.

“Als een fan hou ik van Pogacars interpretatie van de koers. Hij heeft zoveel plezier: in februari vermorzelt hij iedereen in welke koers dan ook in Spanje, dan gaat hij naar Vlaanderen en wint hij. Dan trekt hij naar de Tour en vermorzelt hij weer iedereen.”