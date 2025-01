Hoofdploegleider van Lidl-Trek doet onverwachte bekentenis over Thibau Nys

Thibau Nys is bezig aan zijn laatste crossdagen van 2025. Daarna gaat de blik weer helemaal op het wegseizoen met Lidl-Trek.

2024 was een ongelofelijk knap jaar voor Thibau Nys op de weg. Onze landgenoot pakte heel wat onverwachte overwinningen. Dit jaar trekt hij wellicht voor het eerst naar een grote ronde.

Op zijn 22ste wacht wellicht de Tour de France. Dat schrikt onze landgenoot wel een beetje af. Zowel voor de hectiek als voor het niveau.

Hoofdploegleider Steven de Jongh van Lidl-Trek zit er duidelijk minder mee in dan onze landgenoot. “Ik denk Thibau er klaar voor is”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En als het fout loopt, dan is dat ook helemaal niet erg. “Stel dat hij na twee weken volledig kapot is, is er nog niks aan de hand. Thibau is een heel belangrijke renner voor ons, ook voor in de toekomst. Het zou stom zijn hem te pushen om Parijs te halen.”

Dat bevestigt ook ploegmaat Jasper Stuyven. “Indien Thibau in de eerste week succesvol is, zal er geen haan naar kraaien als hij halfweg naar huis gaat. Al ben ik wel benieuwd of de bouw van zijn motor dat volume al aankan. Hij heeft nog geen echte klassiekers gereden.”