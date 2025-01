Belangrijke pion Lidl-Trek zit met Thibau Nys en Remco Evenepoel in het hoofd: "Heb dat gezegd, maar weet niet of dat mogelijk is"

Het is opvallend welk effect talenten als Thibau Nys en Remco Evenepoel ook hebben op andere renners. Mattias Skjelmose rijdt met één van hen in de ploeg.

De Deen is een ploegmaat van Nys bij Lidl-Trek. Skjelmose kon in 2024 zijn potentieel in de Ardennenklassiekers niet laten zien, terwijl dat in 2023 juist wél het geval was, met een achtste plek in de Amstel, tweede plek in de Waalse Pijl en negende plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Hij had het hierover bij In De Leiderstrui.

"Ik wil revanche nemen", maakt hij zijn bedoelingen in diezelfde klassiekers van dit jaar duidelijk. "Twee jaar geleden was ik tweede in Huy, maar nu hebben we ook Thibau Nys in de ploeg. En dat is de klassieker die hem wellicht het beste ligt", beseft Skjelmose. "De Amstel rijd ik ook graag, en Luik ligt mij dan wellicht nog het beste."

Skjelmose denkt ook aan Vlaamse klassiekers

Dan houdt het meer steek om daar zijn pijlen op te richten. "Het is mijn favoriete wedstrijd, en ik houd sowieso erg van de klassiekers. Ik heb ook al nagedacht om de Vlaamse wedstrijden later in mijn loopbaan te rijden, want het positioneren en dergelijke trekt me gewoon heel erg aan. Die adrenaline is heel tof, ook omdat het veel weg heeft van de koersen die ik vroeger in Denemarken deed."

Daarnaast is er nog de ronderenner in Skjelmose. De ploeg neemt hem mee naar de Tour, als een soort B-plan, moest het in de sprints niet lukken met Milan. Kan de klassementsman Skjelmose op termijn de kloof dichten met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel? "Ik heb altijd gezegd dat ik de beste versie van mijzelf wil zijn, maar ik weet niet of dat mogelijk is", is hij realistisch.

Skjelmose haalt leeftijd concurrenten aan

" Wellicht dat ik ze dit jaar her en der kan volgen, maar ik denk dat ze nog altijd een of twee stappen voorstaan op mij en de andere mannen. Ze zijn allemaal ook nog jong, dus ik zie ze ook niet direct minder worden", analyseert Skjelmose.