Ploeg van Sven Nys komt alweer met slecht nieuws over Belgisch toptalent

Nadat ze eerder al het BK en het WK moest schrappen, gaat er nu een streep door de rest van het seizoen van Fleur Moors (19). Het toptalent krijgt rust van haar ploeg Baloise Glowi Lions.

Vorig seizoen ging voor Fleur Moors al de mist in door een scheur in een nier, waardoor ze maar tien crossen reed. Een vierde plaats op het BK in Meulebeke was toen het beste resultaat van het seizoen voor Moors.

Dit seizoen hoopte Moors om beter te doen, ze werd begin november ook vijfde op het EK bij de beloften. Maar sinds 1 december reed Moors geen enkele cross meer door een infectie aan de luchtwegen.

Moors niet meer in actie in het veld

Eerst werden een deelname aan het BK en daarna het WK geschrapt, nu komt Moors dus voor de rest van het seizoen niet meer in actie. In totaal kwam Moors dit seizoen acht keer in actie, in Beringen en Overijse kwam ze als eerste Belgische binnen.

Haar ploeg Baloise Glowi Lions heeft wat meer uitleg gegeven over de beslissing. "De infectie op haar luchtwegen heeft heel lang aangesleept en we hebben ervoor gekozen om geen enkel risico te nemen en haar lichaam te laten herstellen", zegt extrasportief manager Karen Ramakers bij Het Nieuwsblad.

De ploeg wil de 19-jarige Moors niet opbranden nu ze nog maar aan de start van haar carrière staat. Waar en wanneer Moors haar debuut zal maken op de weg voor Lidl-Trek is nog niet duidelijk.