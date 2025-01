Ploegleider De Jongh is grote voorstander en geeft hele goede reden om Thibau Nys mee te nemen naar de Tour

De kans dat Thibau Nys de Tour rijdt is aanzienlijk, al is het alleen al omdat ploegleider De Jongh een grote 'believer' is in deze optie voor ploeg en renner. Daar is ook een duidelijke reden voor.

Steven de Jongh is er zelf voorstander van om Nys naar de Tour te sturen en laat zich bij Cyclingnews uit over de eventuele selectie van de jonge Belg. "2025 was altijd het jaar waarin we hem zijn eerste grote ronde wilde laten rijden. De Vuelta is ook mogelijk, maar als je naar alles kijkt, ligt de Tour hem wellicht het beste in zijn planning."

Naast welke grote ronde Nys het beste past, brengt De Jongh nog een glasheldere reden naar voren. In 2024 kwam Pedersen ten val in de vijfde rit van de Tour. Plots zaten ze bij Lidl-Trek zonder uitgesproken kopman. De ploeg zou de Tour beëindigen zonder een rit te winnen. "We moeten ook denken aan wat met Mads Pedersen gebeurd is vorig jaar."

Thibau Nys kan sterk plan B zijn

Ze zijn bij Lidl-Trek op hun hoede voor een herhaling van dat scenario. "Als Johnny (Milan, red.) uitvalt in de eerste rit, wat kan gebeuren omdat het sport is en massasprints gevaarlijk zijn, dan kunnen we in sommige etappes nog altijd met een ritzege gaan met Thibau. Als we hem selecteren, zijn er enkele ritten die hem heel goed liggen."

Nys won vorig jaar liefst negen keer op de weg. Hadden ze dat bij de ploeg zien aankomen? "Ik denk dat hij iedereen verrast heeft, inclusief ons en zichzelf. Het was geweldig om te zien. Hij legde zichzelf veel druk op, maar het was leuk om te zien als hij het kon afmaken. Hij heeft getoond dat hij kan winnen op lastige aankomsten en de winter gaat ook goed voor hem."

De Jongh erkent veldritprestaties van Nys

"Het gaat zeker goed met hem, na zijn overwinningen op het BK en EK veldrijden en de cross in Benidorm", stelt Steven de Jongh vast.