Verbergt Remco Evenepoel de waarheid? "Hij doet alsof, maar..."

Remco Evenepoel is volop aan het revalideren na zijn zware val begin december. De dubbele olympische kampioen heeft het echter mentaal moeilijker dan hij laat uitschijnen.

Soudal Quick-Step publiceerde woensdag foto's van Evenepoel in de nieuwe uitrusting van de ploeg voor 2025. Vooral de laatste foto in de reeks was opvallend, met een breed glimlachende Evenepoel. Die lach lijkt hij eindelijk te hebben terug gevonden.

Evenepoel gaf echter ook al toe dat hij het mentaal wat moeilijker had, maar dat toont hij niet voor de camera. Dat bevestigt ook de Belgische Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem in de podcast Kop over Kop.

Moeilijke periode voor Remco Evenepoel

"Ik heb regelmatig contact gehad met Evenepoel de laatste weken. Hij doet voor de camera's alsof het hem weinig doet, maar ik kan zeggen dat hij het erger vindt dan wij denken, wat er allemaal over hem geschreven wordt."

Evenepoel moet voor de tweede keer in een jaar tijd aan de kant staan en helemaal van nul herbeginnen opbouwen. "Je kunt je niet voorstellen dat je superfit bent en wilt trainen voor een doel, maar dan een maand lang stil moet zitten. Hoe erg moet dat zijn?"

Vanbelleghem hoopt dan ook dat Evenepoel nu verlost is van alle ellende. "Als hij dit nog een paar keer moet doen, dan zou de veer wel eens kunnen breken. Maar voorlopig heb ik er geen twijfels over dat het goed komt."