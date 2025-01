Verrassende winnaar Down Under na pittige rit en sprint met half peloton

In de Tour Down Under waren we alweer toe aan etappe vier. Daarin kregen we een sprint met een omvangrijke groep, na een nochtans pittige en interessante wedstrijd. Met een Franse ritoverwinnaar.

In de Tour Down Under had de Spanjaard Javier Romo de macht weten te grijpen in de derde etappe en dus was het de vraag of we in de vierde rit opnieuw een massasprint zouden gaan krijgen.

Interessante etappe Down Under

De rit van 157 kilometer leidde de renners van Glenelg naar Victor Harbor en dat was er eentje in een rotvaart van meer dan veertig kilometer per uur met een leuk briesje en niet al te veel interessante koersontwikkelingen.

Het was dan ook een kroniek van een aangekondigde massasprint, al zouden er onderweg op het parcours toch heel wat renners moeten afhaken.

Romo blijft leider

Uiteindelijk gingen we sprinten met een dikke helft van het peloton, waarbij we minder dan 75 renners wisten over te houden om de sprint te rijden. Laurence Pithie hinderde enkele collega's en werd uiteindelijk gedeclasseerd, al zou hij sowieso ook maar vierde worden.

Bryan Coquard van Cofidis hield uiteindelijk Phil Bauhaus en Jhonatan Narvaez af om een heel mooie zege te boeken in het nog steeds prille seizoen. Javier Romo blijft leider in de stand.