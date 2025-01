José De Cauwer doet boekje open over samenwerking met Renaat Schotte en Karl Vannieuwkerke

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

José De Cauwer gaat nog even door met het geven van commentaar. Dat doet hij sinds een aantal jaar met Renaat Schotte en Karl Vannieuwkerke.

Sinds begin 2022 vormt José De Cauwer geen duo meer met Michel Wuyts in de commentaarcabine. Wuyts bereikte de pensioenleeftijd en mocht niet meer doorgaan bij de VRT, hij vertrok daarna naar concurrent VTM.

Als freelance medewerker mag de inmiddels 75-jarige De Cauwer wel nog doorgaan als co-commentator. Sinds het vertrek van Wuyts vormt hij in eendagskoersen een duo met Karl Vannieuwkerke, in rittenkoersen zoals de Tour of de Vuelta met Renaat Schotte.

De Cauwer over samenwerking met Schotte en Vannieuwkerke

Toch was dat voor De Cauwer niet helemaal nieuw. Met Schotte werkte hij lang geleden al samen bij Supersport. "Voor zowel hem als Karl geldt: dat zijn vakmensen en zij laten me mijn ding doen", zegt De Cauwer bij WielerFlits.

Hij laat Schotte en Vannieuwkerke ook hun ding doen, het is samen pingpongen om tot een leuke wisselwerking te komen. Omdat veel uitzendingen enkele uren duren, mag het voor De Cauwer geen gevecht zijn.

"Dan wordt het echt moeilijk als je niet de juiste werking vindt, maar daar is nooit sprake van geweest", benadrukt De Cauwer nog. De Cauwer zal de komende jaren wel wat afbouwen, maar blijft tijdens de grote afspraken van de partij.