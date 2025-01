Belgische bondscoach kirt van plezier na fantastisch nieuws over Van Aert maar legt druk bij Van der Poel: "Zeer blij met beslissing"

Wat een binnenkomer voor de huidige Belgische bondscoach veldrijden. Op zijn eerste WK zal Van Aert er gewoon bij zijn, ook al leek het een heel seizoen het tegendeel te worden.

Angelo De Clercq hield ook nog een klein beetje rekening met een deelname van Van Aert. "Het is daarom dat de negende naam nog niet vrijgegeven werd toen ik de selectie een tijdje geleden bekend maakte", legt de bondscoach uit aan Belga. "Het was wat dubbel. Er was de kans dat Wout bij zijn besluit zou blijven om niet te starten aan het WK maar uiteindelijk is hij toch overstag gegaan."

Dat Van Aert het geweer alsnog van schouder verandert, zal bij de Belgische wielerbond ook voor heel wat gejuich gezorgd hebben. "Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor ons als federatie. Ik ben zeer blij met zijn beslissing. Ik kan nu met de negen sterkste mannen naar het WK afzakken." Dat is voor De Clerq natuurlijk een mooie opsteker voor zijn eerste WK.

Van der Poel blijft de topfavoriet

Sowieso zal er een sterke Belgische ploeg nodig zijn om Van der Poel het vuur aan de schenen leggen. Die lijkt wel ongenaakbaar en De Clercq is ook wel zo slim om de druk nog altijd bij de titelverdediger te leggen. "Hoe meer extra pionnen we hebben om bij Mathieu van der Poel te komen, hoe beter. Want laat ons eerlijk zijn, Mathieu is nog steeds de topfavoriet voor de titel."

Op dat vlak is er niets veranderd, maar België heeft nu wel een renner aan de start die de capaciteiten heeft om er dichter tegenaan te leunen dan onze andere landgenoten. De Clercq beseft ook wel wat dit kan betekenen voor ons land. "Ik denk dat iedereen in België blij is dat Wout van Aert komende zondag gaat starten in het WK."

Nog één keertje Wout tegen Mathieu

Het kan een kampioenschap worden om vingers en dumen van af te lukken. Zondag is het dan echt wel voor het laatst in dit veldritseizoen Wout vs Mathieu.