Wout van Aert past zich aan en wil het WK veldrijden niet missen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft zijn veldritwinter afgesloten met een tweede plaats in Maasmechelen. Het WK laat hij volgende week aan zich voorbij gaan.

In Maasmechelen stond Wout van Aert voor de vijfde en laatste keer dit seizoen aan de start van een cross. Hij ging slecht van start, maar schoof wel snel op en nestelde zich na tien minuten in het wiel van Mathieu van der Poel.

Van Aert ging ook naar de kop, maar in zijn gretigheid schatte Van Aert een afdaling verkeerd in en ging overkop. Voor Van der Poel een sein om de gashendel open te draaien en aan een solo te beginnen in Maasmechelen.

Een duel kwam er dus niet tussen de 'Grote Twee' in Maasmechelen en dat volgende week op het WK veldrijden ook niet het geval zijn. Van Aert besliste al voor de start van zijn veldritseizoen om niet aan de start te komen van het WK.

Van Aert past training aan voor WK veldrijden

Toch wil Van Aert het WK veldrijden niet missen. "Ik ga het WK veldrijden allicht in de zetel bekijken", zei hij na de cross in Maasmechelen. "Ik ga mijn trainingsuren zo plannen opdat ik toch kan kijken", besloot Van Aert.

Van Aert kan Mathieu van der Poel voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden zien worden. De Nederlander kan zo het record van Erik De Vlaeminck uit de jaren zeventig evenaren.