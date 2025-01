Analist zet de puntjes op de i over de ribbreuk van Mathieu van der Poel: "Om te crossen ergste wat je kunt meemaken"

Mathieu van der Poel is weer een 2 op 2 in een dubbel weekend rijker. Hij is nog geen enkele keer dit veldritseizoen verslagen.

Met die ongeslagen status lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Op basis van de cijfers is het haast een zekerheid dat Van der Poel in het Franse Liévin zijn zevende wereldtitel behaalt. Het is wel cruciaal dat de gezondheid het blijft houden. In zijn geval gaat de aandacht dan naar de rib die hij gebroken heeft. Wat als hij daar plots toch te veel last van zou ondervinden?

De huidige wereldkampioen veldrijden heeft er natuurlijk het afgelopen weekend al mee gecrost en gewonnen. Er is dus niet meteen een reden waarom de fysieke hinder zou toenemen. Ondanks die zeges is het toch niet te onderschatten wat Van der Poel meemaakt, waarschuwt Herygers bij Sporza. "Het zou een rib zijn vlak aan het sleutelbeen. Bij die schokken ga je dat voelen."

Verschil tussen weg en veld voor Van der Poel

Daarom houdt het volgens hem ook steek dat het rijden op asfalt hem prima bevalt. Zeker als dat asfalt in goede staat is. "Trainen op de weg, dat zal geen probleem zijn." Voor het veldrijden is die gebroken rib een heel ander verhaal. "Om te crossen is dat het ergste dat je kunt meemaken. Alles wat je kunt voelen, dat is te veel", weet Herygers.

Ondanks die stevige kanttekening die Herygers plaatst, ziet hij ook wel op welk niveau Mathieu van der Poel aan het rondrijden is. De co-commentator verklaarde dan ook dat Van der Poel klaar is voor het WK veldrijden. Bij de ploeg van Mathieu krijgen ze dan weer lof omdat ze konden geheim houden dat zijn rib niet enkel gekneusd maar ook gebroken was.

WK voor Van der Poel moment van de waarheid

In elk geval is het nu aftellen naar de dag van de waarheid voor Van der Poel. Zondag moet hij de kroon zetten op zijn veldritseizoen, gebroken rib of niet.