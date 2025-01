Heeft Thibau Nys een grote fout gemaakt in aanloop naar het WK veldrijden? Hij geeft zelf het antwoord

Het allerlaatste wat je wil is zelf een fout maken in aanloop naar het WK veldrijden. Of dat is wat er aan de hand is, wil hij zelf niet zo gezegd hebben.

Uit vrees voor een opkomende ziekte zegde Thibau Nys af voor de wedstrijd in Maasmechelen van voorbije zaterdag. Een dag later werd er opnieuw gecrost in Hoogerheid en was Nys wel van de partij. Hij gaf op terwijl hij niet eens bij de eerste twintig aan het rijden was. Misschien was het beter geweest om nog een extra dag rust in te lassen, als hij die dan toch nodig had.

In Het Laatste Nieuws krijgt Nys de vraag of hij ook de cross van Hoogerheide had moeten schrappen. "Goh, ik had nooit op voorhand kunnen inschatten hoe ik me precies zou voelen", laat Nys weten dat het moeilijk was om zoiets te beslissen. "Zaterdag was dat namelijk nog best oké. Op training, tenminste. Want competitie is natuurlijk iets anders."

Thibau Nys niet klaar voor Hoogerheide

Dat is in de Wereldbeker in Hoogerheide nog eens bekrachtigd. "Wat bleek? Ik was niet opgeladen om eeen cross te rijden. Er zat gewoon niks op. Niks! Ik voelde het tijdens de verkenning al. En eigenlijk ook de dag voordien tijdens de massage. Iets wat ik meegaf tijdens het flashinterview voor de wedstrijd. Dan hoopt je toch dat het in koers alsnog beter loopt dan gehoopt. Maar dat was duidelijk niet het geval."

Het is geen geruststellend gevoel om een week voor het WK niet op zijn minst op één van de twee dagen een positief signaal te krijgen naar je lichaam. Nys trekt er zijn conclusies uit. "'t Is gewoon even fysiek en mentaal heropladen nu. Mijn lichaam resetten en het vol met koolhydraten duwen om er opnieuw vol tegenaan te kunnen gaan."

Hopen op beste Thibau Nys op het WK

Laat ons hopen dat de koolhydraten hun werk doen, zodat we zondag opnieuw de beste Thibau Nys te zien krijgen.