Remco Evenepoel is slachtoffer geworden van diefstal en is zo bijna 10 000 euro kwijtgeraakt: parket legt eis op tafel

Remco Evenepoel heeft een onaangename vaststelling moeten doen. Hij is slachtoffer geworden van een diefstal. Eén van zijn bankkaarten werd immers gestolen.

Op Radio 2 was het verhaal te horen over een rechtszaak waarbij Remco Evenepoel één van de slachtoffers is. Nadat een vrouw uit Schepdaal haar nieuwe bankkaart niet ontving en merkte dat er geld van haar rekening verdween, is de politie een onderzoek opgestart. Op camerabeelden was te zien hoe een postbode uit Anderlecht aan een bankautomaat geld afhaalde.

Bij een huiszoeking heeft de politie tientallen gestolen bankkaarten gevonden. Een van de gestolen kredietkaarten behoorde toe aan een bedrijf waar Remco Evenepoel aandeelhouder van was. De kaart was ook bestemd voor de wielrenner zelf. Met die kaart is een bedrag van 9 000 euro afgehaald, dat is dus wat Evenepoel is kwijtgeraakt.

Bij Evenepoel bijna helft van totale bedrag gestolen

Ondertussen is ook het motief van de postcode bekend: de persoon in kwestie gebruikte het afgehaalde geld om een gokverslaving te bekostigen. "In totaal heeft de beklaagde voor bijna 19.500 euro afgehaald met gestolen bankkaarten", laat het parket van Halle-Vilvoorde weten. "Kaarten die hij gebruikt had, gooide hij daarna weg, of bezorgde hij alsnog aan de rechtmatige eigenaar."

De beklaagde heeft zich ondertussen ook voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden van het stelen van deze bankkaarten en de bijhorende pincodes. Het is dus ook bekend welke straf het parket opgelegd zou willen zien. Het parket eist een gevangenisstraf van achttien maanden cel, waarvan dan wel een groot deel met uitstel.

Uitspraak binnen een kleine maand

De uitspraak volgt binnen een kleine maand, op 27 februari 2025. Dan weet Remco Evenepoel welke sanctie de dief van zijn bankkaart krijgt.