Kritiek op WK in Rwanda wordt steeds groter, betrokken Belgisch bedrijf: "Dit is geen sportswashing"

Eind september wordt in Rwanda het WK wielrennen gereden. Door de oorlog in Oost-Congo komen er echter steeds meer vragen over de organisatie van het WK in dat land.

In Oost-Congo is het de laatste dagen bijzonder onrustig door de rebellen van M23, die gesteund worden door Rwanda en zijn dictator Paul Kagame. Rwanda heeft ondertussen ook zijn leger gestuurd en aast op de vele grondstoffen in Oost-Congo.

Over zo'n acht maanden wordt in Rwanda wel het WK wielrennen georganiseerd. Er is ook een Belgische link, want Golazo ondersteunt de lokale wielerfederatie om het WK zo goed mogelijk te organiseren.

Moet Rwanda het WK wielrennen nog organiseren?

"Het WK is nog altijd een organisatie van de UCI", zegt Gert Van Goolen van Golazo bij De Afspraak. "Zij houden de situatie in Rwanda van dichtbij in de gaten en wij leggen ons oor bij hen te luisteren. Het zou kunnen dat de oorlog in Oost-Congo een invloed zal hebben."

Rwanda blijft wel een omstreden land, dat in internationale rapporten slecht scoort. Toch vindt Van Goolen niet dat Golazo voor de kar wordt gespannen van een dubieus regime. "In mijn ogen is dit geen sportswashing. Het geld dat wij krijgen, komt ook niet van een dictator."

"Wij worden betaald door de Afrikaanse wielerfederatie. Ik heb al veel verhalen gehoord van mensen die er geweest zijn of er wonen, en dat zijn verhalen over een mooi land, dat zich sterk aan het ontwikkelen is. Het is toch niet verkeerd om reclame te maken voor toerisme in je land?"