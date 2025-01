Paul Herygers klaar en duidelijk over Belgische vrouwen op WK én heeft goede raad voor Sanne Cant

België staat zaterdag met slechts drie profs aan de start bij de vrouwen. Paul Herygers verwacht dat Sanne Cant zich nog eens laat zien op haar laatste WK.

Met Sanne Cant (34), Marion Norbert Riberolle (26) en Julie Brouwers (22) komt België niet met favorieten aan de start van het WK. Dat zijn de Nederlanders Van Empel, Brand en Pieterse, de Hongaarse Vas, de Britse Backstedt en de Luxemburgse Schreiber.

Dat de Belgen geen topfavoriet zijn, werd de voorbije weken duidelijk. "Baseer je niet op de uitslagen van de voorbije weken, want anders zak je met een bang hartje af naar Liévin", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Herygers over Cant, Norbert Riberolle en Brouwers op WK

In Hoogerheide was Brouwers op de 15de plaats de beste Belgische, Cant werd 18de en Norbert Riberolle zelfs 22ste. Toch verwacht Paul Herygers zaterdag wel iets van de Belgen op het WK veldrijden.



"Cant weet van wanten en moet nog één keer uitpakken. Ik zou zeggen: 'Foert, vlieg erin als een leeuwin en kijk waar je uitkomt'", zegt Herygers. Voor Cant wordt het haar 18de en laatste WK bij de profs.

Herygers denkt dat Norbert Riberolle wel van de Franse omloop zou moeten houden, in de modder voelt ze zich altijd in haar sas. En Brouwers moet volgens Herygers nog groeien en progressie maken, te beginnen met zaterdag.