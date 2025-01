Verklapt bondscoach Pauwels geheim doel van Evenepoel? "Hij houdt daarvan"

Bondscoach Serge Pauwels is zo'n drie maanden aan het werk. Hij is al volop bezig met de voorbereiding op het WK in Rwanda eind september en het EK in Frankrijk begin oktober.

Na het afscheid van Sven Vanthourenhout als bondscoach eind september werd Serge Pauwels in november aangesteld als de nieuwe Belgische bondscoach. "Het is al druk geweest", zegt Pauwels bij La Dernière Heure.

In december heeft hij al met stafleden van enkele ploegen gesproken om de programma's van Belgen te bekijken. Vorige week trok de bondscoach dan naar Spanje om met enkele renners te spreken.

Dat deed Pauwels met Van Aert, Benoot, Campenaerts, Nys, Stuyven, Declercq, Van Wilder, Lampaert, De Lie en Widar. Op die manier kon hij al eens aanvoelen wie er gemotiveerd is voor de kampioenschappen dit jaar.

Rijdt Evenepoel WK en EK?

Evenepoel was door zijn revalidatie niet in Spanje, met hem heeft Pauwels telefonisch gesproken. "Remco leek me heel erg gemotiveerd voor Kigali. Het is geen toeval dat hij zich al heeft laten vaccineren. Het is logisch dat Remco interesse toont in de wegrit en de tijdrit in Rwanda."

Of Evenepoel ook het EK zal rijden is nog niet duidelijk. "Remco is iemand die van speciale truien houdt. Hij is nog nooit Europees kampioen geworden, dus het kan zeker interessant zijn voor hem", zegt Pauwels nog.