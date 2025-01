Wout van Aert deed Niels Albert schrikken met spontaan gebaar: "Zegt alles over hoe hij in elkaar zit"

Niels Albert breidde onlangs zijn fietsenzaak in Tremelo uit. Wout van Aert leende Albert twee tijdritfietsen die nu in zijn zaak hangen.

Voor Wout van Aert speelde Niels Albert aan het begin van zijn carrière als veldrijder een belangrijke rol, onder meer als zijn ploegleider. Zo hielp Albert Van Aert in 2017 aan de groene banden die cruciaal waren voor de wereldtitel in Bieles.

Ondanks het geschil tussen zijn werkgever Nick Nuyens en Wout van Aert is de goede band tussen Van Aert en Albert wel gebleven. Dat bewees Van Aert onlangs toen Albert zijn fietsenzaak aan het uitbreiden was.

Van Aert leent twee fietsen uit aan Albert

Albert kreeg plots een bericht van Van Aert dat hij twee tijdritfietsen van hem, van de Olympische Spelen en de Tour, in zijn winkel mocht hangen. "Sindsdien vergaapt iedereen die binnenkomt zich aan zijn fietsen", zegt Albert bij HUMO.

Regelmatig wisselen Albert en Van Aert berichten uit. Zo liet Van Aert in een bericht naar Albert voor de Wereldbeker in Benidorm al doorschijnen dat hij nadacht over een deelname aan het WK veldrijden in Liévin.

"Nog meer dan de sportman apprecieer ik Wout als mens", zegt Albert nog. "Zulke spontane gebaren, zoals die fietsen in bruikleen geven, raken me. Dat zegt alles over hoe hij in elkaar zit."