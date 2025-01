De Vlaeminck plakt er een datum op: Zolang moet Thibau Nys nog wachten op eerste wereldtitel veldrijden

Het WK veldrijden staat zondag op de agenda. Voor Thibau Nys zal het volgens ingewijden nog eventjes wachten zijn om wereldkampioen te worden.

Het kan zondag een historisch wereldkampioenschap veldrijden worden. Als Mathieu van der Poel zijn favorietenrol waarmaakt, dan evenaart hij het record van zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck.

“Waarom zou ik daar kwaad over zijn?”, zegt broer Roger De Vlaeminck erover aan Het Nieuwsblad. Al voegt hij er meteen ook nog iets anders aan toe.

“Had Erik een beetje zijn verstand gebruikt, hij kon tien of twaalf keer wereldkampioen geweest zijn. Ik zal meer zeggen: had hij getraind zoals van der Poel, hij was vandaag nóg wereldkampioen. Maar jongen toch, Erik kon alles.”

Volgens De Vlaeminck is het nog even wachten voor Thibau Nys om wereldkampioen te worden. “Van Aert, ja, en Thibau Nys vind ik ook een heel goede crosser. Alleen zal hij nog een jaar of drie moeten wachten om wereldkampioen te worden, denk ik. Van der Poel is te goed, jong.”