Drie Belgen tegen elkaar: Vanthourenhout en Vervecken doen het 'vuile' verhaal over eerste wereldtitel van Sven Nys

20 jaar geleden werd Sven Nys voor het eerst wereldkampioen veldrijden. Al moest hij daarvoor ook Sven Vanthourenhout bedanken.

Op 30 januari 2005 pakte Sven Nys zijn eerste wereldtitel. Hij had daar bijzonder lang op moeten wachten. En nu doet zoon Thibau mee voor de wereldtitel. “Ik weet nog heel goed dat ik toen bij mezelf dacht dat ik eindelijk van het gezaag van de mensen af was. Die wereldtitel verlichtte ook alles”, vertelt Sven Nys aan Het Nieuwsblad. “Dat zag je een jaar later, toen ik dertig van mijn veertig crossen won.”

De laatste ronde in Sankt Wendel reed Nys in het gezelschap van Erwin Vervecken en Sven Vanthourenhout. Een bocht na een afdaling zorgde voor de beslissing. “Toen Sven alle risico’s nam, koos ik bewust voor de veiligere aanpak”, zegt Vervecken over de situatie van toen. “De ronden daarvoor had ik het op dat punt ook altijd ietsje voorzichtiger aangepakt en bewust een klein gaatje gelaten, om het nadien weer dicht te rijden.”

Sven Vanthourenhout maakte daar handig gebruik van. “Alleen kwam er daardoor dus ruimte voor Sven Vanthourenthout om in dat gaatje te duiken en heel even van de lijn af te wijken. Pas op, het was zeker geen vuil manoeuvre”, voegt Vervecken er nog aan toe.

Pittig detail was dat Vanthourenhout op dat moment in dienst van de ploeg reed. “En heb ik inderdaad bewust dat manoeuvre gedaan”, geeft ex-bondscoach Sven Vanthourenthout eerlijk toe. “Sven en ik waren ploegmaats bij Rabobank en op dat moment ook nog heel goede vrienden.”

“Ook in de daaropvolgende bocht heb ik het tempo bewust een beetje laten zakken en ben ik opnieuw een beetje van mijn lijn afgeweken. Voor alle duidelijkheid: ik heb ook niet overdreven, hoor. Ik had geen enkel probleem met Erwin en wou het ook niet te smerig spelen.”