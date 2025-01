Grootste gevaar voor Van Aert op WK zou wel eens niet Van der Poel maar... de Belgen kunnen zijn

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt het WK veldrijden gereden. Volgens Davy Commeyne is de tweede plaats het hoogst haalbare voor Wout van Aert.

Ex-prof Davy Commeyne neemt in Het Nieuwsblad geen blad voor de mond. Hij betwijfelt of Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Joran Wyseure ooit wereldkampioen kunnen worden bij de profs.

“Zolang Mathieu van der Poel van de regenboogstrijd een doel maakt, is dat een zo goed als onmogelijke opdracht. Al weet je natuurlijk nooit. In mijn tijd slaagde Mario De Clercq er zowaar drie keer in om heerser Sven Nys te kloppen”, klinkt het.

En Mathieu van der Poel is lang niet de enige om rekening mee te houden. “Ook Wout van Aert en Tom Pidcock willen in de toekomst nog hun woordje meespreken in het veld. Dit drietal zal er nog een poos bovenuit steken.”

Voor zondag heeft Commeyne geen grote verwachtingen. “Mathieu rijdt een minuut tot anderhalve minuut weg van Wout, die op zijn beurt de tegenstand op eenzelfde achterstand zet. Let wel, ik hoop dat het tegendeel bewezen wordt, hé.”

Ook het ploegenspel zal belangrijk zijn en dan is het hopen dat Van Aert niet gehinderd wordt door… de Belgen.

“Mathieu zal gelanceerd worden door Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar. Mathieu zal niet experimenteren en meteen gas geven. Hopelijk rijden de Belgen mekaar niet in de weg. Als Wout pas in tiende stelling zit bij de eerste doortocht, mag hij het vergeten.”