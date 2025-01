"Hopelijk gooien de Fransen geen stenen": 'Belgische' Norbert Riberolle rijdt WK in haar geboorteland

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Marion Norbert Riberolle rijdt voor ons land het WK veldrijden. Al is ze van afkomst eigenlijk wel een Française.

Sanne Cant, Julie Brouwers en Marion Norbert Riberolle zijn de eliterensters die voor ons land het WK veldrijden in Liévin afwerken, tussen heel wat Nederlandse favorieten.

Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd voor onze landgenotes, maar er is voor Norbert Riberolle ook nog het feit dat ze eigenlijk in haar ‘oude’ thuisland rijdt.

In 2020 werd ze nog wereldkampioene bij de beloften en ook nationaal kampioene bij de prof, maar een jaar later koos ze voor de Belgische nationaliteit. In Heusden-Zolder werd ze Belgisch kampioen eerder deze maand.

Het wordt een bijzondere koers in Frankrijk, sowieso. “Maar ik ben in de eerste plaats fier de Belgische trui te dragen. Dat is het belangrijkste”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. “Er zullen vast en zeker ook wel Fransen voor mij supporteren. Dat hoop ik toch, dat ze geen stenen naar mij gooien”, sluit ze af met een lach.