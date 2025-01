Wie wordt derde na Van der Poel en Van Aert? "Alle Belgen maken kans, op één na, want hij is kansloos"

Maar liefst negen Belgen komen er zondag in Liévin aan de start. Het is hopen op minstens één, maar liever nog twee medailles.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen volgens heel wat waarnemers en analisten onder elkaar uitmaken wie de wereldtitel in het veldrijden pakt.

Dat betekent dus al zeker minstens zilver voor ons land. Paul Herygers laat alvast zijn licht schijnen op wie de bronzen plak mee naar huis mag nemen. “Alle (andere) Belgen komen daarvoor in aanmerking”, zegt Herygers aan Sporza, al twijfelt hij wel aan één van onze landgenoten om in aanmerking te komen.

“Iserbyt zegt wel nog altijd dat hij last heeft van zijn zenuwpijn. Maar ik vermoed dat er niet al te veel geklommen moet worden in Liévin. Ik krijg het ook niet over mijn hart om te zeggen dat Iserbyt kansloos is voor brons”, gaat Herygers verder.

Aan kandidaten geen gebrek. “Michael Vanthourenhout is goed. Emiel Verstrynge en vooral Joran Wyseure kunnen zich ontpoppen tot de grote verrassing. En Toon Aerts mogen we ook niet vergeten. Hij is blijkbaar vrij fanatiek bezig geweest met dit WK. Er kan dit seizoen nog wel een kruimeltje bij voor hem.”

Wat de Nederlanders betreft zijn Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar de grootste kanshebbers op een medaille, maar Herygers is zeker dat de Belgen hen voor zullen blijven.