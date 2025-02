Opvallende uitspraak over Van Aert: "Dat interesseerde ons niet, hij wilde als hem worden"

Wout van Aert en de cross, het blijft voor altijd grote liefde. Dat weet ook trainingsmaat Daan Soete maar al te goed.

Daan Soete was de jeugdvriend van Wout van Aert. De twee zijn ook nog altijd trainingsmaten. Hij beleefde samen met Van Aert de grote liefde voor de cross.

Wees maar zeker dat Wout van Aert zondag zal genieten tussen al dat volk, wat de uitslag van het WK veldrijden ook worden zal. De cross en Wout, dat is liefde voor het leven.

“Van aspirant tot prof. Wout droomde toen niet van Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen. De weg interesseerde ons niet. Zijn grote doel was om net zoals Bart Wellens van de cross te kunnen leven”, vertelt Daan Soete aan Het Laatste Nieuws

Zo beschrijft jeugdvriend en - nog steeds - trainingsmaat Daan Soete de wieg van de crossliefde van Wout van Aert.

Zelfs Soete schrok van het feit dat Van Aert plots toch naar het WK trok, omdat hij normaal zeer planmatig te werk gaat. “Dat hij plots zijn programma wijzigt, is omdat hij voelt dat er power in de benen zit en kan winnen. Als hij in Maasmechelen vijfde was geëindigd, had hij het WK nooit gereden.”

Vorig jaar liet Van Aert in Tabor een trui van wereldkampioen schieten, aldus Soete. “Hoe goed hij nu ook is op de weg en daar wil presteren, zijn liefde voor de cross en het belang van een wereldtitel veldrijden, zit er al in, sinds we met de schup een halve bos omploegden en gaat er nooit meer uit.