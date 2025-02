Twee Belgen op het WK-podium, maar oppermachtige 'nieuwe Mathieu van der Poel' steelt de harten en de show

Zondag komen we te weten of Mathieu van der Poel zijn zevende wereldtitel zal behalen en zo geschiedenis zal schrijven binnen de crosswereld. Op zaterdag deed de 'nieuwe Van der Poel' alvast van zich spreken met een oppermachtige wereldtitel.

Bobbie Traksel had onlangs nog wat te zeggen over Alpecin-Deceuninck met oog op het volgende seizoen in Kop over Kop. "Met Awel Laurance en Soren Kragh Andersen zijn ze twee toprenners kwijt. Er komen wel leuke renners in de plaats. Bijvoorbeeld Tibor Del Grosso."

Minuut voorsprong

"Hij zou op verschillende fietsen heel goed moeten zijn: op de weg, in de tijdrit, op de mountainbike en in de cross. Hij is supergoed met oog op de toekomst en zou de nieuwe Mathieu van der Poel moeten zijn."

Op het WK in Liévin deed hij alvast van zich spreken. Hij was oppermachtig, reed de rest aan gort en niemand kwam ooit echt in zijn buurt.

Oppermachtig

Hij maakte er een wielershow van in Frankrijk en de rest streed enkel voor de extra medailles. Aan de streep had hij bijna een minuut voorsprong op de nummer twee.

Dat was enigszins verrassend Kay De Bruyckere, die zo zijn eerste WK-medaille ooit pakt voor België. Hij was ook al prima in de Mixed Relay eerder deze week. Jente Michels vervolledigde het podium, met Seppe Van Den Boer op vijf en Viktor Vandenberghe op negen stonden er in totaal vier Belgen in de top-10.