Adrie van der Poel en Philip Roodhooft spelen open kaart: "Mathieu verrast ons ook nog" en "De allergrootste ooit?"

Mathieu van der Poel blijft heel koel bij al zijn succes. Niemand weet dat beter dan zijn eigen entourage. Adrie van der Poel en Philip Roodhooft vertellen hoe we de realisaties van Mathieu nu moeten inschatten.

Adrie van der Poel gaf al aan welk effect de beslissing van Wout van Aert om het WK te rijden had op Mathieu. Philip Roodhooft beseft heel goed dat het voor Alpecin-Deceuninck heel anders is om naar de prestaties van Mathieu te kijken dan voor het algemene publiek. Bij Sporza zijn de vader en de teammanager van de grote man ook aan het woord gekomen.

"Hij verrast ons ook nog elke keer", zegt Adrie over Mathieu. "Na het WK op de weg in 2023 vroeg hij me welke wedstrijd ik als wereldkampioen zou willen winnen. Ik antwoordde Roubaix, zijn voorkeur ging naar Vlaanderen. En vorig jaar won hij ze dan maar allebei." Dat is typisch Mathieu: als hij ergens zijn zinnen op zet, laat hij amper iets liggen.

Grootste palmares buiten bereik voor Mathieu

Dat hebben we ook in het veldrijden al keer op keer gezien. "Maar het is een kunst om ervoor te zorgen dat je net op zo'n dag dat ene uurtje top bent. De ploeg doet het jaar na jaar. Als Mathieu niet op de weg zou rijden, dan zou hij het grootste palmares in het veld behaald hebben. Maar deze gasten crossen veel minder. Een aantal zaken blijven op die manier buiten bereik. Maar dan is het des te knapper dat ze er toch meteen staan."

Adrie licht zo een tipje van de sluier over zijn mening: hij maakt de suggestie dat Mathieu eigenlijk wel de beste crosser ooit is, al zal dat niet blijken uit zijn totale palmares. Ook Philip Roodhooft kreeg de vraag voorgelegd. "Zijn rapport is heel goed, hé. Maar ooit stopt het en niets is evident. Of hij de allergrootste crosser ooit is? Je mag generaties niet vergelijken, maar de grootste aller tijden is hier op zijn plaats, denk ik."

Van der Poel zeker de compleetste crosser

Roodhooft voegt er aan toe dat Van der Poel zeker de meest complete crosser aller tijden is. Of hij ook de grootste is, daar kan nog over gediscussieerd worden.