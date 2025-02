Thibau Nys maakt droom waar en heeft wat te zeggen over Wout van Aert en Mathieu van der Poel: "Veruit beste crosser ooit"

Hij stond er toch maar mooi bij op het podium, Thibau Nys. Als Mathieu van der Poel en Wout van Aert de eerste posities innemen, is het al makkelijker leven met een derde plaats voor Nys.

Van der Poel op 1, Van Aert op 2 en Nys op 3: dat klonk die laatste niet slecht in de oren. "Voor mij klinkt dat goed. Ik had van dit podium gedroomd vooraf", laat Nys weten bij VTM NIEUWS. Dan is dat ondertussen een droom die uitgekomen is. "Het tempo van Wout lag iets te hoog. Ik kende net een moeilijke ronde om bij hem te kunnen aansluiten."

Een week voor het WK waren er nochtans plots twijfels na die opgave in Hoogerheide. Er werd zelfs even overwogen of het zin had om deel te nemen. Nys reageerde daar eerder al op en legde nog eens uit hoe hij het heeft kunnen omdraaien. "Je leeft naar dat WK toe. Er waren niet veel signalen waar ik mij aan kon optrekken of waar ik vertrouwen uit kon tanken, maar je moet die knop durven omdraaien."

Thibau Nys niet bezig met vergelijking met papa

Na zijn titels op de andere kampioenschappen is Nys opnieuw de beste van de 'pure crossers'. Hoe doet hij dat toch? Voor zijn vader was dat WK's veel moeilijker om dat voor elkaar te krijgen tijdens zijn actieve loopbaan. "Ik ben er niet echt mee bezig. Ik heb er een stapje bovenop gedaan in vergelijking met vorig seizoen. Ik hoop dat volgend seizoen ook te doen."

Wat uiteraard het meeste onthouden zal worden van afgelopen weekend, is dat Mathieu van der Poel voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden is geworden. "Het is geen verrassing natuurlijk. HIj zal misschien niet het grootste crosspalmares ooit bijeen rijden, omdat hij op de weg zo goed is. Ik denk dat hij veruit de beste crosser is die we ooit hebben gezien en die we misschien ooit zullen zien."

Elke veldrit van Van der Poel koesteren

Dan kunnen we het maar beter elke keer koesteren als we Mathieu van der Poel in het veld mogen bewonderen.