Na de kritiek van Mathieu van der Poel: organisator ASO neemt opvallende maatregel voor Parijs-Roubaix 2025

Mathieu van der Poel had er vorig jaar kritiek op gegeven. Een maatregel van de ASO zorgt er een jaar later meteen voor dat de chicane in Parijs-Roubaix geschrapt wordt.

De parcoursbouwer had in 2024 een chicane laten aanleggen, vlak voor de renners de Trouée d'Arenberg aanvatten. Dat veroorzaakte nogal wat commotie, want de meningen liepen heel erg uiteen. Mathieu van der Poel was alvast geen voorstander. Hij maakte zijn mening ook duidelijk door een tweet de wereld in te sturen met de vraag: "Is dit een grap?"

Ook in verdere commentaren voor en na de koers bleef Van der Poel er wantrouwig tegenover staan. "Gelukkig zaten we daar niet meer met een heel peloton. Er zat toch maar 30-40 man nog vooraan. Het is heel goed dat ze naar bepaalde opties kijken, maar tijdens de verkenning was het nog erger dan de beelden die ik gezien had op video", sprak hij na zijn overwinning.

Is this a joke? 🤔 https://t.co/WkkUe2YC5U — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) April 3, 2024

Er waren voor-en tegenstanders. Sven Vanthourenhout vond dat het er niet uitzag, maar erkende wel dat er aan minder hoge snelheid over de Carrefour de l'Arbre werd gedenderd. Matteo Trentin was juist een grote voorstander van de chicane en vond zo dat het gevaar op valpartijen verminderd werd. Hoe dan ook: de chicane gaat er weer uit.

De ASO heeft het parcours voor de volgende editie aangekondigd. Daaruit blijkt dat er deze keer geen chicane is, maar de renners zullen wel via een lus langs de mijnsite van Arenberg worden gestuurd, om zo naar de Trouée d'Arenberg te gaan. Dat wordt anno 2025 dus als de beste formule gezien om valpartijen in aanloop naar het Bos van Wallers te vermijden.

😈 Here is the route of the 122nd edition of #ParisRoubaix!



📏 259,2 km, 30 cobbled sections



➡️ Two sections added to the route before the Trouée d'Arenberg (sectors 24 and 23 of Artres and Famars)

➡️ Immediate approach to the Trouée d'Arenberg is also modified via a small… pic.twitter.com/Zxs2LTHG7R — Paris-Roubaix (@parisroubaix) February 5, 2025

Er worden voor de Trouée d'Arenberg ook nog eens twee kasseistroken toegevoegd aan het parcours. Parijs-Roubaix wordt dit jaar gereden op 13 april.