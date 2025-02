Lachen met de Belgen? Bordjes naar Mathieu van der Poel met 'Plan B' erop

Mathieu van der Poel won met duidelijke voorsprong het WK veldrijden. Achteraf was er een opvallend beeld, met een bordje 'Plan B' erop.

Dat Mathieu van der Poel het WK veldrijden op zijn naam zou schrijven werd de voorbije weken al duidelijk. Als hij gespaard bleef van pech of ziekte kon niemand met hem mee. Ook Wout van Aert niet.

Dat werd een week ervoor al duidelijk, zo geeft Richard Groenendaal mee in de podcast De Cross. “Dat was de beste Mathieu die ik ooit in de cross heb gezien”, klinkt het over zijn landgenoot.

De evolutie die Van der Poel de laatste vijf jaar maakte is indrukwekkend. “Het frivole, het spelen en het uitdagen, dat zit er helemaal niet meer in. Het is gewoon puur zakelijk geworden. Zeker op het WK. Het schijnt dat hij de trappen in de eerste ronde als een malloot naar boven is gerend. Daarna volgden een afdaling en klim. Daar lag hij al vijftien seconden voor.”

Een opvallend beeld achteraf was Tibor Del Grosso die Van der Poel na de cross een hand kwam geven en een kartonnen bord met ‘Plan B’ erop in de hand had.

“Er was geen ander scenario dan dit, hoor. Maar ze hadden de dag ervoor een beetje zitten kwallen in het hotel om de Belgen van de leg te brengen. Ze hadden gezegd dat ze borden gingen maken met daarop Plan A en Plan B. Het mooie was dat Mathieu na twee rondes door de post kwam gereden en riep: 'Plan B.' Er stonden alleen wat coaches, maar die keken wel op, ja.”