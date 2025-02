Opvallend: Belg schrijft Superprestige op zijn naam, zonder ook maar één manche te winnen

Niels Vandeputte is de eindwinnaar van de Superprestige. Dat deed duidelijk iets met de renner van Alpecin-Deceuninck.

In de slotronde kon Niels Vandeputte nog bij het leiderstrio geraken. Hij schudde uiteindelijk nog Michael Vanthourenhout af om als derde mee op het podium te staan.

Voor de 24-jarige renner van Alpecin-Deceuninck is de eindzege in de Superprestige een heel mooie prijs. “Dat had ik enkele jaren geleden echt niet voor mogelijk gehouden”, vertelde hij achteraf. “Ik denk dat dit een weerspiegeling is van het constante seizoen dat ik, onder andere in deze Superprestige, gereden heb.”

Hij had in het eindklassement een mooie voorsprong, maar won wel geen enkele manche. “Ik werd wel twee keer tweede en het begon heel goed in Ruddervoorde. Ik mag wel trots zijn op deze eindzege.”

Onze landgenoot ziet er wel iets in. “Misschien moet ik me nu wel eens beginnen focussen op eindklassementen. Rijd je een constant seizoen, dan sprokkel je sowieso punten. In die andere twee klassementen heb ik soms bewust en soms gedwongen door ziekte enkele wedstrijden links laten liggen.”

“Ik had wel een beetje de focus gelegd op de Superprestige. We zullen eens bekijken of we ook de Wereldbeker of de X2O Badkamers Trofee wat meer op de voorgrond kunnen plaatsen”, besluit Vandeputte.