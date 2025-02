Na zware uithaal naar Van Empel en erkenning van Sven Nys: Lucinda Brand wijt het aan commotie en stuurt verhaal slechts lichtjes bij

Lucinda Brand had na het WK zwaar uitgehaald naar Fem van Empel vanwege een manoeuvre. Sven Nys, nota bene de ploegleider van Brand, gaf daarna wel reeds aan dat het geen manoeuvre was dat niet door de beugel kon.

Het WK veldrijden bij de vrouwen zorgde zo voor de nodige heisa, want Brand vond dat ze in de slotronde 'in de hekken werd gereden' door Van Empel. Menig analist vond echter dat er weinig aan de hand was en Van Empel niets fout deed. Ook Sven Nys erkende dat er geen grenzen werden overschreden. Door haar deelname in Middelkerke kon er voor het eerst opnieuw bij Brand gepolst worden.

Dat deed In De Leiderstrui. Brand benadrukte vooral dat ze ook gezegd had dat het manoeuvre van Van Empel niet besliste over winst of verlies. "Wat een beetje wegvalt in de emotie en commotie, is dat het manoeuvre er niet voor zorgde dat ik niet won. Want ook als dat moment niet was gebeurd, had ze me verslagen. Omdat ze net in die laatste halve ronde wat meer overhad dan ik."

WK-rel zindert niet na bij Brand

Misschien net daarom ook dat Brand er zo zwaar aan tilde. Al is het niet zo dat het bij haar nog lang is blijven nazinderen. "Er zijn natuurlijk altijd dingen achteraf waar je van denkt: was ik zus of was ik zo… Maar dat kan niet meer anders, want het is al voorbij. Dat kan je op dat moment niet helemaal uitschakelen, maar na een nacht houdt dat ook wel op."

Brand nuanceert haar uithaal dus, maar neemt haar woorden niet helemaal terug en wil nu vooral de bladzijde omslaan. "Dan is het vooral kwestie om je lessen daaruit te trekken. Om ervoor te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt. En dat je het probeert mee te nemen naar de andere momenten." Ze hoopt dus in de toekomst minder emotioneel te reageren.

Brand nog altijd garantie op podium

In elk geval zal Brand binnenkort wel kunnen terugblikken op een knap seizoen: ook in februari heeft ze voorlopig in alle crossen podium gereden.