Is de Wolfpack voltooid verleden tijd? Nieuwkomer bij Soudal-QuickStep geeft eerlijk antwoord

De voorbije jaren verloor Soudal-QuickStep veel van zijn voorjaarsreputatie. Nochtans was dat het speelterrein van de troepen van Patrick Lefevere.

Jaren aan een stuk domineerde QuickStep de voorjaarsklassiekers. De voorbije jaren verlegde de ploeg de focus naar de Tour de France om daar met Remco Evenepoel uit te pakken.

Dat betekende dat de troepen van Patrick Lefevere de laatste jaren haast niet meer te zien waren in de voorjaarsklassiekers. Een vreemde evolutie voor de Wolfpack.

Dries Van Gestel maakte afgelopen winter de overstap naar de ploeg van Jurgen Foré. Hij is precies een renner die wil scoren in het voorjaar. Drie jaar geleden werd hij derde in Gent-Wevelgem en zesde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Ik herinner me nog de E3 Prijs Harelbeke in 2019, toen Quick Step met 6 renners bij de eerste 10 de Molenberg opdraaide. Ze reden toen alles aan stukken en Stybar won”, klinkt het bij Van Gestel aan Sporza.

Hij droomde toen al van ooit voor zo’n ploeg te rijden. Toch is het Wolfpackgevoel volgens Van Gestel niet weg. “Dat merkte ik toch op de teambuilding en de eerste stages. Ik denk ook dat we nog klassiekers kunnen winnen. Dan moeten we de ploeg goed uitspelen.”

Van Gestel kwam naar Soudal-QuickStep om te winnen. “Mét de ploeg. Als ik zelf een wedstrijd win, zou ik heel blij zijn. Maar Tim Merlier of Paul Magnier aan de zege helpen, zou me nog gelukkiger maken. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk.”