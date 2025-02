Na beelden in Bos van Wallers: insiders zeggen wat de bedoeling van Pogacar is

Het was wel even opkijken voor de wielerliefhebbers. Tadej Pogacar werd afgelopen zondag met Tim Wellens gespot in het Bos van Wallers.

Tadej Pogacar heeft enkele drukke dagen achter de rug. Hij verkende het parcours van de Ronde van Vlaanderen, maar trok met Tim Wellens ook naar het Bos van Wallers. Dat zorgde meteen voor een golf van speculaties dat de Sloveen dit jaar wel al eens zou kunnen opduiken in Parijs-Roubaix, terwijl dat eigenlijk een koers is die hem niet zo goed ligt. “Neen, in ons initiële programma was het niet de bedoeling om Roubaix te rijden en dat is nog steeds het plan”, klinkt het bij sportief manager Matxin Fernandez aan Het Laatste Nieuws. Ook een andere, anonieme bron, bij de ploeg is duidelijk. “Tim (Wellens, red.) en Tadej hebben zaterdag het parocurs van de Ronde van Vlaanderen verkend en omdat ze relatief kort bij Frankrijk zaten, hebben ze op zondag ook Arenberg verkend.” Dat heeft Pogacar volgens hem enkele jaren geleden ook al eens gedaan. Al laat men toch nog altijd een kleine opening. “Vandaag is er geen plan, maar er zijn in het verleden wel al eens vreemdere dingen gebeurd”, klinkt het geheimzinnig.