Johan Museeuw onthult welke klachten hij nog altijd heeft van zijn zware val in Parijs-Roubaix

In 1998 kwam Johan Museeuw zwaar ten val in Parijs-Roubaix. Hij herstelde en won daarna ook nog twee keer de Hel van het Noorden, maar heeft nog altijd last van die valpartij.

In het Bos van Wallers liep het helemaal fout voor Johan Museeuw in 1998. Museeuw viel op de kasseien van het Bos en zag plots zijn knieschijf uitsteken. "Dat was niet goed, hé", vertelde Museeuw.

Museeuw won in 2000 en 2002 nog twee keer Parijs-Roubaix, in 2000 won hij de Brabantse Pijl en in 2003 de Omloop Het Nieuwsblad. Toch was er voor Museeuw een leven voor en na die zware valpartij in het Bos.

Valpartij speelt Museeuw nog altijd parten

"Uiteindelijk word je nooit meer dezelfde renner", zegt Museeuw bij Sporza Daily. "Je leert met zo'n breuk omgaan, maar die herstelt ook niet 100 procent. En dat is bij elke renner zo: het blijft een letsel." En dat zindert ook nog altijd na.

"Vandaag kan ik alles weer doen, maar met de leeftijd zijn dat de lichaamsdelen waarbij reuma optreedt." Museeuw zit ook nog altijd op de fiets, hij ging onlangs nog trainen met Mathieu van der Poel in Spanje.

Toch merkt hij ook een verschil "Je zit ook anders op je fiets en dat zie je ook aan de sporters. Je neemt een andere positie aan om bepaalde delen te sparen", stelt Museeuw nog.