🎥 Van Aert en Nys zijn gewaarschuwd: Van der Poel gaat héél hard met Philipsen én Museeuw

Zaterdag keert Mathieu van der Poel eindelijk terug in het veld. De wereldkampioen veldrijden trainde de afgelopen hard in Spanje en lijkt helemaal klaar voor zijn laatste week in de cross.

Door een ribblessure die hij opliep in Loenhout was wereldkampioen Mathieu van der Poel bijna een maand afwezig in de cross. Hij liet de crossen in Baal (1 januari), Koksijde (3 januari) en Dendermonde (5 januari) aan zich voorbij gaan.

Van der Poel vertrok eerder naar Spanje en werkte daar met Alpecin-Deceuninck een stage af als voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. Ook de cross in Benidorm, op zijn 30ste verjaardag, paste niet in de planning.

Stevige training Van der Poel en Philipsen mét Museeuw

Woensdag werkte Van der Poel samen met ploegmaats Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch, maar ook met Freddy Ovett, Stefano Museeuw, Johan Museeuw en Luke Verburg een stevige training af in Spanje.

Hoeveel kilometer Van der Poel precies aflegde is niet duidelijk. Ovett klokte af op 255 km met zo'n 3400 hoogtemeters aan 35,1 km/u, Vermeersch zette op Strava een rit van 175 kilometer met 2800 hoogtemeters aan net geen 33 km/u.

Maar wat wel zeker is, het ging er hard aan toe. Philipsen maakt dat duidelijk in het wiel van Van der Poel door het typische gebaar van een brommer na te doen. Het mag duidelijk zijn, Van der Poel is klaar voor de strijd met Van Aert en Nys zaterdag in Maasmechelen.