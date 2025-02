Milaan-Sanremo start door deze mooie som geld nog zeker drie jaar... niet in Milaan

Milaan-Sanremo, dan lijkt het wel logisch dat je in Milaan vertrekt. Maar niks is minder waar.

Bij ons weten we dat Kuurne-Brussel-Kuurne tot onvrede van heel wat inwoners niet meer in Kuurne start, maar wel in Kortrijk. En ook Gent-Wevelgem start niet in Gent.

Milaan-Sanremo is net hetzelfde. Vorig jaar ging de koers van start in Pavia en dat zal ook de volgende drie jaar nog zo zijn.

De reden? Pavia legt daarvoor een flink bedrag op tafel. Organisator RCS Sports krijgt om de startplaats in Pavia te leggen jaarlijks een bedrag van 100.000 euro.

Dat meldt de Italiaanse krant La Provincia. De afstand tussen Pavia en Milaan is ongeveer een goede 30 kilometer.

De finale van Milaan-Sanremo blijft wel ongewijzigd, met de drie Capo’s, de Cipressa en de Poggio. Het wordt uitkijken wie dit jaar de opvolger van Jasper Philipsen wordt als winnaar.

Met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel al zeker aan de start belooft het hoe dan ook weer een spannende koers te worden.