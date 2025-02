WK veldrijden blijft nazinderen bij Ruben Van Gucht: "Heb ik echt een probleem mee"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op het WK veldrijden kregen we geen duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ruben Van Gucht geeft vooral de UCI de schuld daarvan.

Wout van Aert verraste iedereen een week voor het WK veldrijden door zijn deelname aan te kondigen. Een week lang werd er uitgekeken naar een mogelijk duel met Mathieu van der Poel om de regenboogtrui.

Dat duel kwam er echter nooit. Van Aert startte vanop de vierde rij en werd in de eerste bocht bijna in de hekken gereden. Van Aert moest van op de 37ste plaats terugvechten, Van der Poel wachtte niet en knalde naar zijn zevende wereldtitel.

Van Aert mocht niet op de eerste twee rijen starten omdat hij niet in de top 16 eindigde in het klassement van de Wereldbeker. Doordat Van Aert weinig crossen reed, had hij ook weinig UCI-punten waardoor hij pas op de vierde rij mocht starten.

Van Gucht boos op startregel op WK veldrijden

"Door die stomme regel hebben de veldritliefhebbers geen topduel te zien gekregen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel", zegt Ruben Van Gucht bij Sporza Daily. "Daar heb ik een probleem mee", is Van Gucht duidelijk.

"Omdat de sport zich op die manier in de voet schiet." Een duel tussen Van der Poel en Van Aert kwam er dus niet om de wereldtitel, zal de UCI daar de volgende jaren iets aan veranderen om dat te voorkomen in de toekomst?