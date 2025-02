Sanne Cant noemt twee Belgische vrouwen die haar leegte moeten opvullen

Sanne Cant hangt zondag haar fiets aan de haak, maar een echte Belgische opvolger is er niet. Toch ziet Cant twee Belgen die in haar voetsporen kunen treden.

In de buurt komen van de erelijst zal wellicht niemand nog lukken, maar achter Sanne Cant gaapt er wel een leegte bij de vrouwen in het veldrijden. Ook in haar laatste seizoen in het veld was Cant vaak de beste Belgische.

Cant zelf verwacht onder meer dat Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle zich verder kan ontwikkelen, maar dan moet ze wel voor elke cross de motivatie vinden om ervoor te gaan. Dat is voor haar een groot werkpunt volgens Cant.

Kan ook Moors een opvolgster worden van Cant?

Maar Cant ziet ook nog een andere opvolgster. "Op langere termijn hoop ik dat Fleur Moors stappen kan zetten", zegt Cant bij Sporza. De 19-jarige Moors ziet nog maar enkele jaren op de fiets, maar liet al mooie dingen zien.

"Geef ze tijd om rustig te groeien en zichzelf te ontwikkelen", adviseert Cant wel. "We mogen er niet te veel druk op leggen." Moors zag haar seizoen al twee jaar op rij in het water vallen door fysieke problemen.

Vorig seizoen kon Moors pas later aan het seizoen beginnen door een gescheurde nier, dit seizoen reed ze al op 1 december haar laatste cross na een infectie op haar luchtwegen. Wanneer ze op de weg in actie komt, is nog niet duidelijk.