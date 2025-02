📷 Gewaagd of niet? Dit is de banner voor de E3 Saxo Classic (en bekijk ook enkele straffe uit het verleden)

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De E3 Saxo Classic wordt op 28 maart gereden. Elk jaar probeert de organisatie uit te pakken met een straffe banner.

In het verleden deed de E3 Saxo Classic geregeld stof opwaaien met een straffe banner. Iedereen herinnert zich nog de controverse over de jaargang 2015 waarop een hand in de poep van een vrouw wil knijpen, verwijzend naar een voorval met Peter Sagan tijdens een podiumceremonie.

En er zat nog meer uitdagend materiaal in. Hieronder kan je de eerste negen affiche van de E3 Saxo Classic bekijken.

Ook dit jaar zorgt de organisatie voor een opmerkelijke banner. Die lieten ze vanmiddag zien op de persconferentie met de officiële voorstelling van de koers.

Daarop zijn dit jaar voor de verandering vier papflessen te zien, met daarop de namen van de belangrijkste hellingen die de renners onderweg tegenkomen.

Daarnaast staat dan weer één grote fles champagne, bedoeld voor de winnaar van de koers. “Niet voor papcoureurs", luidt het bijpassende opschrift op de banner.

De E3 Saxo Classic wordt op 28 maart de eerste confrontatie van het seizoen tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.