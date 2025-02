Van der Poel, Pogacar of Van Aert? Organisator E3 Saxo Classic onthult wie hij als winnaar wil

Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert strijden dit voorjaar twee keer tegen elkaar in het voorjaar. De primeur is opvallend genoeg voor de E3 Saxo Classic.

Vorig jaar sloeg Tadej Pogacar het Vlaamse voorjaar over en lag Wout van Aert lange tijd in de lappenmand. Het duurde dan ook tot de Tour voor de drie samen aan de start stonden. In 2023 was dat in Milaan-Sanremo.

Van Aert slaat dit jaar Milaan-Sanremo weer over, waardoor de E3 Saxo Classic de eerste confrontatie van het jaar wordt tussen Van Aert, Van der Poel en Pogacar. "Een enorme eer voor ons", zegt organisator Jacques Coussens bij HLN.

Om de drie aan de start te krijgen heeft de E3 Saxo Classic niet veel moeten doen. "Wij leggen geen extra geld om bepaalde renners aan de start te krijgen. Nooit. De belangstelling was spontaan, alles verliep heel vlot en ‘naturel’."

Schitteren Pogacar, Van der Poel en Van Aert opnieuw in de E3?

De E3 Saxo Classic wordt ook wel eens de kleinere versie van de Ronde van Vlaanderen genoemd, die zo'n tien dagen later op het programma staat. Het is dan ook de ultieme test voor Vlaanderens Mooiste.

In 2023 klopte Van Aert Van der Poel en Pogacar in de sprint en stonden de drie samen op het podium? Wil Coussens daar opnieuw voor tekenen? "Na Van Aert en Van der Poel zou Pogacar een nieuwe mooie naam zijn op onze erelijst. Maar we zullen even blij zijn als een andere topper het haalt."