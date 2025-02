Veel begrip voor het plan van Mathieu van der Poel: "Kijk maar naar Vingegaard"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel focust dit voorjaar opnieuw enkel op hoofddoelen. Sep Vanmarcke begrijpt de keuze van de voormalige wereldkampioen om zijn programma te beperken.

Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de enige koersen waar Mathieu van der Poel dit voorjaar zeker aan de start zal staan. Over Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem beslist hij later.

Net als vorig jaar, toen Van der Poel voor de Tour maar zeven koersdagen in de benen had, beperkt hij opnieuw zijn programma. Dat legde Van der Poel vorig jaar echter geen windeieren met een zege in de E3, de Ronde en Roubaix.

Van der Poel zal vaak strijden om de zege

Sep Vanmarcke begrijpt de keuze van Van der Poel om enkel te focussen op de koersen die er toe doen. "Van der Poel heeft dit jaar 41 koersdagen ingepland. Van die 41 zal hij 30 keer meedoen voor de overwinning", zegt hij bij Sporza Daily.

"Heb je dan liever dat hij 80 koersdagen rijdt met 5 extra kansen op een zege? Ik denk dat het dan beter is dat hij minder rijdt, maar wel telkens heel gemotiveerd aan de start komt en voor spektakel zorgt."

Het is nu eenmaal een trend in het moderne wielrennen om het aantal koersdagen te beperken. "Kijk maar naar Vingegaard. Die rijdt ook een minimaal aantal koersen en richt zich op het grootst mogelijke: de Tour."