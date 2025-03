Analisten hebben heel wat te zeggen over Patrick Lefevere

Patrick Lefevere is officieel niet langer de sterke man bij Quick-Step. Toch was hij - uiteraard zou je bijna zeggen - gewoon aanwezig op de Omloop Het Nieuwsblad. Hij kreeg er ook meteen een mooi geschenk uit handen van Wouter Vandenhaute.

Patrick Lefevere heeft geen officiële functie meer bij zijn ploeg, maar kwam voor de Omloop Het Nieuwsblad wel nog op het podium. De gewezen grote baas is er niet meer bij, maar blijft een graag geziene gast.

Groot kader voor sterke man

"Bedankt Patrick", stond er op een grote kader die de gewezen sterke man in ontvangst mocht nemen van Wouter Vandenhaute.

Het was de eerste keer dat we hem dit voorjaar zagen, maar we kunnen alleen maar hopen dat het niet de laatste keer is. Temeer hij belangrijk blijft voor het Vlaamse wielrennen.

Inspirerende factor

Sven Vanthourenhout was alvast blij om hem te zien: "Ik denk dat er nog altijd een stevig beleid is binnen de ploeg, maar we kunnen niet ontkennen dat Patrick een figuur is in de wielersport die we hopelijk niet te veel moeten missen. We zien hem nu en ik hoop dat we hem gaan blijven zien."

Sep Vanmarcke pikte in bij Sporza: "Hij heeft sowieso nog heel veel invloed op de renners. Het is niet omdat hij officieel ontheven is van zijn taken, dat hij nu die renners niet meer zal prikkelen met zijn aanwezigheid door de jaren heen. Dat zal nu niet anders zijn of blijven."